Великобритания не рассматривает возможность нарушить конвенцию Монтрё ради того, чтобы обеспечить вывоз зерна с территории Украины по морю, — заявил сегодня в Палате общин британского парламента премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, может ли Лондон нарушить конвенцию, передает ТАСС.

«Мы изучаем возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, чтобы вывозить зерно в меньших количествах, чем позволил бы гигантский морской конвой в Черном море. Мы изучаем все возможные варианты, в том числе вывоз зерна небольшими партиями», — добавил он.