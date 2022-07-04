«Турецкая компания Oztek Tekstil Terbiye A.Ş. не подавала долговой иск против Министерства обороны Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Министерство обороны не заключало никаких договоров купли-продажи с указанными компаниями», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что информация, распространяемая лицами неизвестной национальности, является ложной и носит характер дезинформации: «Подобными ложными информациями пытаются бросить тень на деятельность Министерства обороны».