Война в Украине закончится в 2023 году. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК.

По его словам, в августе этого года «мы увидим первые результаты перелома в войне, к концу 2022 года активные боевые действия достаточно уменьшатся, а в 2023 году будет конец войны».

Начальник украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно «выход на границы по состоянию на 1991 год».

«Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия предприняла», — отметил Буданов.