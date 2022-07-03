Букингемский дворец впервые за последние десять лет сократил ряд обязанностей 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник во дворце.

Как глава государства королева должна выполнять официальные обязанности, такие как открытие парламента, назначение премьер-министра, прием первых должностных лиц других стран и нанесение государственных визитов.

Теперь же обязанности Елизаветы II прописаны более «расплывчатыми формулировками». В них говорится, что роль королевы «включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей» и прием посещающих ее глав других государств.

Ожидается, что часть наиболее ответственных официальных обязанностей королевы возьмет на себя принц Чарльз. При этом некоторые другие обязательства вовсе отменили.