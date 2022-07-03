За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

личного состава — около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков — 1 584 (+2),

боевых бронированных машин — 3 744 (+7),

артиллерийских систем — 801 (+1),

РСЗО — 246 (+0),

средства ПВО — 105 (+0)

самолетов — 217 (+0),

вертолетов — 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 654 (+1),

крылатые ракеты — 144 (+0),

корабли / катера — 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 2 618 (+4),

специальная техника — 64 (+3).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.