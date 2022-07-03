За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
личного состава — около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
танков — 1 584 (+2),
боевых бронированных машин — 3 744 (+7),
артиллерийских систем — 801 (+1),
РСЗО — 246 (+0),
средства ПВО — 105 (+0)
самолетов — 217 (+0),
вертолетов — 187 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 654 (+1),
крылатые ракеты — 144 (+0),
корабли / катера — 15 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2 618 (+4),
специальная техника — 64 (+3).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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