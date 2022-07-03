В российском Белгороде ночью произошел мощный взрыв.
Губернатор Вычеслав Гладков заявил, что есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов в центре города.
Также пострадало не менее 39 частных жилых домов.
По последним данным, есть пятеро погибших и четверо пострадавших, среди них ребенок 10 лет.
Ночью также была ракетная атака и на Курск.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках «Стриж», которые сбила российская ПВО.
Пострадавший и разрушений нет.
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