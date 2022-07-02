Вооруженные Силы Украины отбили несколько атак врага на разных направлениях. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба по состоянию на 20:00 субботы.

На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. На нескольких направлениях отражен вражеский штурм.

«Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины в очередной раз успешно отбили», — отмечает Генштаб.

На Харьковском направлении враг обороняет ранее занятые позиции и обстреливает из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатине и Чепель.

«Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементьевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар неподалеку от верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БпЛА «Орлан-10», — сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении россияне продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, а также ведут воздушную разведку БПЛА. Один населенный пункт освобожден.

«По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка», — сообщает Генштаб.

На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку Ивано-Дарьевки и Золотаревки и по результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении россияне обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодеми и Берестового.

«Возле последнего осуществили разведку боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти», — отмечают в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии различных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки.

«Наносил авиаудары неподалеку Павловки. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его назад», — сообщает Генштаб.