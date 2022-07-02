На рекламу, размещенную на сайтах, принадлежащих Meta, приходится 81,1% британских случаев мошенничества с инвестициями в Интернете. Банки утверждают, что интернет-гигант Марка Цукерберга должен нести «прямую ответственность за мошенничество», если ему не удастся пресечь мошеннические сайты, которые платят за рекламу на своих платформах, сообщает The Times.

По данным одного из крупнейших британских банков, мошенники, использующие Facebook и Instagram, несут ответственность за более чем восемь из десяти всех случаев мошенничества с онлайн-инвестициями.

TSB, у которого 5,4 миллиона клиентов в Великобритании, потребовала, чтобы интернет-гигант Марка Цукерберга Meta был «непосредственно ответственным за мошенничество» — включая выплату возмещения непосредственно британским жертвам — наряду с другими социальными сетями, если они не смогут пресечь мошеннические сайты, которые платят за рекламу на своих платформах.

Эти разоблачения являются последними в яростной словесной войне между банками и компаниями, работающими в социальных сетях, по поводу того, кто несет ответственность за стремительно растущее число интернет-мошенников, позволяющих быстро разбогатеть.