Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года, сообщает ТАСС.

Об этом в субботу сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многие другие.