В Мадриде проходит турнир претендентов на мировую шахматную корону. В соревновании принимает участие и представитель Азербайджана Теймур Раджабов.
В очередном туре Раджабов одержал победу над Динг Лиреном из Китая.
В Мадриде проходит турнир претендентов на мировую шахматную корону. В соревновании принимает участие и представитель Азербайджана Теймур Раджабов.
В очередном туре Раджабов одержал победу над Динг Лиреном из Китая.
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