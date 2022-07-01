1 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Боугали, прибывшим в нашу страну с целью участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Выразив признательность за теплые слова, председатель Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагим Боугали поблагодарил за приглашение принять участие в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Гость высоко оценил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бакинской конференции, отметил значение затронутых вопросов.

Ибрагим Боугали поблагодарил за организацию на высоком уровне Бакинской конференции, отметил, что они одобряют эту инициативу Азербайджана. Было отмечено, что Бакинская конференция Парламентской сети очень важна с точки зрения обсуждения актуальных вопросов.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, интересующие стороны.