30 июня российские военные покинули стратегически важный остров Змеиный в Черном море, который был захвачен с 24 февраля. Общая оценка уничтоженной на Змеином и окрестных водах российской техники достигает $915 млн. Такие подсчеты провел украинский Forbes. В то же время журналисты отмечают, что учтены только известные и подтвержденные потери — перечень может не быть исчерпывающим.

За более чем четыре месяца пребывания на острове наибольшей потерей российской армии стал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер “Москва” стоимостью $750 млн, пораженный 13 апреля и затонувший на следующий день.

Кроме того, уничтожено по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов “Тор”, “Панцирь” и “Стрела” общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около $50 млн.

Одной из важнейших целей стало спасательное буксирное судно “Василий Бех”. Он был одним из новейших — Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. По данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс “Тор”. На дно корабль пошел 17 июня в результате попадания украинской ракеты.

За время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса “Панцирь С1”. После уничтожения последнего из них 27 июня оперативное командование “Юг” сообщало: военная операция рассчитана на достаточно продолжительное время и на абсолютное освобождение острова от россиян. Однако остров был освобожден на той же неделе.

Остров Змеиный имеет площадь 17 га и был единственной территорией Одесской области, захваченной россиянами. После их бегства область снова полностью под контролем Украины.