На Змеином острове в Черном море в результате ракетно-артиллерийских ударов, нанесенных украинскими военными по российским силам, были уничтожены полевой склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс «Тор», прицеп с дизель-генератором и один маломерный катер.

Противник при отступлении со Змеиного острова взорвал реактивную систему залпового огня и транспортно-зарядную машину к ЗРК «Тор», поделились в оперативном командовании «Пивдень» Вооруженных сил Украины.

«…Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, россияне уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, осуществлено минирование местности, причала и окружающих вод у острова…», — поделились в ВСУ.

30 июня в ОК «Пивдень» сообщили, что ночью защитники Украины нанесли удар по острову Змеиный, после чего враги, вероятно, его покинули. Позже стало известно, что возле Змеиного острова украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».