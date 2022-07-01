Немецкое правительство разозлено действиями Литвы. Эта страна с 18 июня прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС (это примерно 40-50 процентов всех грузов). Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

В Берлине опасаются, что этот запрет может привести к эскалации конфликта между ЕС и Россией и даже к применению Россией военной силы. «Это транспорт из России в Россию. Это разрешено», — цитирует Der Spiegel представителя немецких властей.

Германия подключила к решению этого вопроса Евросоюз, который может опубликовать особое примечание к четвертому пакету санкций, которое выведет транзит из-под санкций.

Тем временем в Литве не желают уступать и заявляют, что запретили транзит, согласно принятым правилам. В Вильнюсе считают, что Евросоюз поменял позицию из-за давления Германии.