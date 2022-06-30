Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар приветствует продолжающиеся усилия армянских и азербайджанских специалистов в направлении мирного и процветающего будущего на Южном Кавказе.

Более 40 армянских и азербайджанских специалистов встретились для обсуждения за круглым столом при поддержке Европейского Союза (ЕС) в Кахрети, Грузия, 29-30 июня 2022 года. Вместе с представителями ЕС, Организации Объединенных Наций и ОБСЕ обсуждались возможные сценарии будущего мирного сосуществования на Южном Кавказе.

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар подтвердил неизменную приверженность ЕС устойчивому миру. Он приветствовал решимость продолжать усилия по налаживанию диалога, укреплению доверия и противодействию нарративам, препятствующим не только улучшению армяно-азербайджанских отношений, но и мирному и процветающему будущему Южного Кавказа в целом.