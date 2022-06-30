Возникает вопрос о реформировании ООН и ее Совета Безопасности. Потому что, если резолюции не выполняются, какой смысл их принимать. Мы за реформы, и я считаю, что это должно обсуждаться на уровне глав государств и правительств Движения неприсоединения и должно быть остановлено выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, основанных на политических предпочтениях.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«Вообще всем известно, что Движение неприсоединения является второй крупнейшей международной организацией в мире после ООН. Я считаю, что мы должны мобилизовать наши усилия, укрепить потенциал и сплоченность, действовать с единой позиции. Я знаю, что у некоторых членов есть некоторые проблемы. Я думаю, что Движение неприсоединения может стать платформой для поиска решения этих проблем. Он также может служить площадкой для защиты интересов наших стран. Потому что многие члены Движения неприсоединения имеют схожие истории и проблемы. Он неоднократно сталкивался с несправедливостью и пытается отстаивать свои национальные интересы. Мы можем сделать это вместе, и мы можем сделать это более эффективно. Это именно то, за что мы выступаем», — сказал глава государства.

«Сегодня мы наблюдаем глобальную поляризацию, войны, конфликты, непредсказуемую ситуацию, продовольственный, энергетический и гуманитарный кризисы в мире. Я считаю, что Движение неприсоединения является не только площадкой для отстаивания странами своих интересов и поддержки друг друга, но и платформой для более активной роли на международной арене. Мы желаем этого видеть, и я надеюсь, что наши уважаемые гости, представители парламентов стран-участниц Движения неприсоединения будут способствовать этой работе, и, конечно же, я продолжу свои консультации с главами государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения. стран-участниц Движения неприсоединения». — отметил президент.