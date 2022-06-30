МИД Украины объявил в четверг, 30 июня, о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском «независимости» самопровозглашенных «ЛДНР». Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле», — говорится в сообщении.

Украина также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.