Сегодня, я считаю, важное событие в истории Движения неприсоединения. Здесь, в Баку, мы создаем Парламентскую сеть Движения неприсоединения. Выражаю признательность государствам-членам Движения неприсоединения за поддержку этой инициативы Азербайджана, которая является дополнительным шагом в направлении укрепления солидарности и взаимной поддержки. Как бывший член парламента Азербайджана в течение восьми лет, как Ваш бывший коллега, я хорошо знаю, насколько важны парламентская дипломатия и межпарламентские связи. Уверен, что наша парламентская сеть не только будет способствовать солидарности между нашими странами, но и установит тесные рабочие отношения с различными парламентскими организациями мира.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«Движение неприсоединения является второй по величине международной организацией после Организации Объединенных Наций, и, конечно же, мы все хотим, чтобы наш голос был услышан во всем мире. Парламентская сеть — не единственная инициатива, которую мы выдвинули и которая получила вашу поддержку. Другой важной инициативой является молодежная сеть. В следующем месяце здесь, в Баку, пройдет еще одно важное мероприятие – молодежный саммит Движения неприсоединения. Таковы шаги, предпринятые для институционального развития Движения неприсоединения, и я считаю, что пришло время предпринять практические шаги в этом направлении. Еще одной инициативой, выдвинутой Азербайджаном и поддержанной государствами-членами, является создание в Нью-Йорке Офиса поддержки Движения неприсоединения.

Я считаю, что сейчас самое подходящее время сделать больше шагов в направлении институционального развития, что, в свою очередь, поможет нам защитить наши интересы на международной арене и, конечно же, укрепить солидарность между нашими странами», — отметил Алиев.