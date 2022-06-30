Российская авиакомпания UTair с 1 июля начинает выполнение прямых перелетов по маршруту Баку-Санкт-Петербург.

«В этом году мы значительно расширили маршрутную сеть в Азербайджан. В начале года запустили прямые рейсы в Гянджу и Нахчыван из Москвы и в Баку — из Москвы, Сургута и Тюмени. В июне открыли рейс в Баку из Грозного и Уфы, а уже с июля планируем начать полеты из Санкт-Петербурга. Будем и далее открывать новые маршруты, чтобы наши пассажиры могли беспрепятственно летать прямыми рейсами как по России, так и в СНГ», — отметил президент «Utair-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, слова которого приводятся в пресс-релизе авиакомпании.

Полеты в направлении Баку-Санкт-Петербург запланированы по понедельникам и пятницам на Boeing 735.