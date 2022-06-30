Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска покинули остров Змеиный.
Сейчас на Змеином пожар и звуки взрывов, сообщают в оперкомандовании «Юг».
В Минобороны РФ подтвердили, что российская армия ушла с острова Змеиный.
Там назвали это «добровольным отводом сил»:
«Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
И добавили, что это сделано в целях «организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».
Слава Украине!