Cитуация с конфликтом между Азербайджаном и Арменией была не только региональным, это было глобальным вопросом. Потому что это было нарушением и невыполнением не только международных принципов, но и резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

«В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с наших территорий. И вопрос в том, почему эти резолюции не были выполнены? Никто не может ответить. Возможно, не хотят отвечать. Другой вопрос, почему в некоторых случаях резолюции Совбеза ООН просто реализуются в течение нескольких дней, но в нашем случае они 28 лет были только на бумаге», — подчеркнул глава государства (цитата по АПА). И добавил, что если бы у Азербайджана не было отважных военнослужащих, резолюции ООН оставались бы на бумаге еще 28 лет.