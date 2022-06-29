Блокада Литвой Калининградской области может обернуться вооруженным конфликтом с Россией, которая обязана защищать свои территории, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если это (произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и (ситуация — ИФ) угрожает нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит», — сказал Джабаров в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

Он выразил мнение, что в НАТО «все-таки об этом задумываются».