28 июня около 18:00 пограничный наряд, несущий службу в районе погранзаставы, расположенной близ села Лазран Ярдымлинского района, обнаружил признаки нарушения государственной границы из Ирана в Азербайджан.

В сообщении Государственной пограничной службы отмечается, что погранзастава была поднята по команде «В ружье!», а ее территория — оцеплена.

В результате проведенных оперативных мероприятий был обнаружен и изъят сверток, спрятанный в кустах, в котором находились 4 855 граммов героина и 990 граммов метамфетамина.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.