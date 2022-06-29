Давид Бабаян, позиционирующий себя в качестве «министра иностранных дел Республики Арцах», 21-27 июня находился на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о «рабочем визите» не соответствуют действительности. Об этом «Минвалу» заявили в посольстве Азербайджана в России.

«Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался. Лица, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, прибывают в Россию с паспортом Армянской Республики, распространение сообщений о подобных якобы «визитах» носит провокационный характер, имеет цель ввести в заблуждение общественное мнение и бросает тень на азербайджано-российское сотрудничество», – отметили в дипмиссии.