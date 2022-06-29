Увеличение численности сил реагирования НАТО с 40 до 300 тыс. произойдет к следующему году, этот процесс будет включать предварительное размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений и распределение сил НАТО для защиты конкретных участков восточного фланга, которые останутся в своих странах. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит, передает ТАСС.

«Что касается расширения Сил реагирования, я ожидаю, что они будут готовы в следующем году. Мы примем решение сейчас, и они будут готовы в следующем году, таков план. Эти силы будут оплачиваться и организованы своими странами НАТО, они будут размещены в своих странах, но будут предназначены для обороны конкретных территорий, — сказал он. — Кроме того, будет проведено размещение большого количества тяжелого вооружения и снаряжения, а также складов на этих территориях».