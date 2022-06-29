Германия и Нидерланды доставят в Украину дополнительные шесть гаубиц 155-мм калибра Panzerhaubitze 2000 (Ph2000).

Об этом в кулуарах саммита НАТО заявили министры обороны Германии Кристин Ламбрехт и Нидерландов Касья Оллонгрен, сообщает телеканал Sky News.

В частности, они сказали, что уже к 12 гаубицам, которые были отправлены в Украину, каждая страна отправит еще по 3.

«Мы демонстрируем нашу решимость и нашу преданность Украине, и не будем сдаваться перед этой российской агрессией», — подчеркнула Оллонгрен.