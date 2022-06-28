Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой».

Об этом сообщает РБК.

«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — отметил Джабаров.

Джабаров понадеялся на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. Он отметил, что Евросоюз уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.

«Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», — сказал он.