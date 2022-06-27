Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на блокировку транзита в Калининград со стороны Литвы, Москва будет смотреть на развитие ситуации в ближайшие дни.

«Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определённые сигналы поступают от Европейской комиссии. Всё будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что российская сторона посмотрит, какая «ситуация создастся в течение ближайших дней».