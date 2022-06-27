В Киевской области в результате российского вторжения полностью разрушена 161 многоэтажка и 4835 частных домов, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

«На сегодняшний день на территории области полностью разрушены 4835 частных домов и 13 292 частично повреждены. Также полностью разрушена 161 многоэтажка и 975 частично повреждены. В жилье нуждаются 11 319 семей».

По словам Кулебы, строительство новых домов для людей, лишившихся жилья, планируют начать с середины июля.

«Основным критерием, кому строить в первую очередь, остается то, что разрушенный дом был единственным жильем. 280 домов – это та цифра, которую в идеале мы должны достичь к зиме», – сказал он.