Власти Грузии не планируют пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства, передает ТАСС.

«Да, действительно, сегодня в батумском порту находится корабль, с грузом [нефти], который оформлен на компанию, попавшую под санкции. Это факт. Мы уже изучили документы. В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций. Так будет и в этом случае», — сказал Давиташвили, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье о танкере под турецким флагом, на борту которого находится до 30 тыс. тонн, принадлежащих российской компании, сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari Arxi.