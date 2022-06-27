Азербайджан выделяет средства для создания резерва в сфере продовольственной безопасности. Об этом в четверг сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопросы журналистов.

«Учитывая рост цен на продовольственные товары, в рамках внесения изменений в госбюджет на текущий год было выделено 193 миллиона манатов для создания резерва в сфере продовольственной безопасности», — сказал Шарифов.

Кроме того, по его словам, правительство в соответствии с поручениями президента подготовило и реализует определенные меры. «Большая их часть связана, в первую очередь, с устранением существующих таможенных пошлин и определенных налогов на импортируемые в Азербайджан продукты питания», — сказал министр.

При этом события в Украине и их последствия угрожают продовольственной безопасности и голодом в странах с низким уровнем дохода. Такие выводы содержатся в опубликованном в среду отчете Польского экономического института.

Согласно рейтингу института, созданному на основании разных индексов, самые большие сложности могут испытать Бенин, Северная Корея, Судан, Никарагуа и Конго.

«Далее под угрозой находятся Армения, Египет, Ливан, Грузия и Руанда. Вместе все эти страны населены более чем 300 млн жителей», — указано в отчете.

Согласно рейтингу, среди стран Европейского Союза сильнее всего кризис затронет Грецию, Мальту и Кипр.

Итак, Азербайджан принимает меры, а Армения уже в списке потенциально голодающих стран. Насколько серьезна эта угроза для нее? И могло ли ее не быть уже сейчас, если бы после войны Армения озаботилась более быстрыми темпами восстановления добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией?

Отвечая на эти вопросы Minval.az директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили заявил, что международные эксперты по продовольственной безопасности еще скажут свое слово по этому поводу, и гораздо более детально – какова сейчас и как будет складываться ситуация.

«Но я считаю, в Армении уже многие понимают, что без хороших отношений с Азербайджаном и Турцией развивать экономику в их стране будет очень и очень трудно. Это касается в том числе и сельского хозяйства, от которого напрямую зависит продовольственное насыщение любого государства. Отметим еще, что последние 10 лет Армения всячески пыталась показать, что она связывает свое будущее с IT-сектором, то есть со сферой высоких технологий, и путем именно ее развития сможет компенсировать нехватку всех других ресурсов – по всей видимости, продавая свои цифровые технологические разработки за рубеж и покупая на вырученную валюту, например, муку или пшеницу», — сказал эксперт.

Идея, по словам Алили, конечно, красивая, однако опыт даже такой наиболее продвинутой на постсоветском пространстве и вообще в Европе страны в области развития IT-технологий, как Эстония ясно показывает нам, что, да, есть огромный хайп, есть огромное внимание к этой отрасли, однако, если у страны нет более-менее устойчивых стандартных экономических отраслей, то и этот прогрессивный сектор не развивается или развивается недостаточно качественно.

«А что уж тут говорить об Армении? Ее на таком пути неминуемо ждут проблемы. Поэтому Еревану необходимо думать о диверсификации своей экономики. И, конечно, о поддержании на плаву своего сельского хозяйства. А увлечение однонаправленной экономикой через некоторое время обязательно создаст трудности, которые всё равно придется решать открытием своего рынка, восстановлением экономических связей с соседями. Вот поэтому-то, что бы там ни было, я думаю, что устойчивое развитие всегда требует добрососедских отношений. Если даже Армения хочет, чтобы ее экономика развивалась за счет внешних инвестиций, то для этого ей нужно доказать зарубежным вкладчикам, что это регион стабильный, бесконфликтный, что тут нет вражды и сюда можно инвестировать. Если инвесторы не получат таких гарантий, они очень быстро потеряют интерес к Армении. Вот что должны принимать во внимание в Ереване, и, соответственно, искать способы налаживания мирных отношений с Азербайджаном и Турцией», — заключил директор центра.

Самир Ибрагимов