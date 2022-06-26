Президент Эквадора Гильермо Лассо отменил чрезвычайное положение, введенное им в шести провинциях страны в связи с забастовкой коренного населения, пишет AP.

Решение о прекращении чрезвычайного положения последовало после первоначальной встречи между правительственными чиновниками и крупнейшей организацией коренного населения Эквадора, которая начала забастовку две недели назад, требуя снижения цен на бензин, введения контроля цен на сельскохозяйственную продукцию и увеличения бюджета на образование. Лассо обвинил лидера коренного населения, возглавлявшего забастовку, в стремлении устроить переворот.