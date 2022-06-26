Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе и Ашхабад, сообщает «Москва. Кремль. Путин».

«На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите», — сообщается на сайте программы.

В «Каспийскую пятерку» входят РФ, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

«По возвращении из важной среднеазиатской поездки Путин встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо», — говорится в сообщении.