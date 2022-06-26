Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром дорог и городского развития Ирана Рустамом Гасеми.

В ходе переговоров обсуждалась реализация подписанного между двумя странами Меморандума о взаимопонимании по установлению коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Стороны отметили важность завершения технических работ по возведению мостов по данному проекту и скорейшего начала строительных работ, пишет «Репорт».

При этом прошел обмен мнениями о продолжении строительства железной дороги Решт-Астара и железнодорожного грузового терминала на реке Астарачай, подчеркнув, что все эти совместные проекты будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества и отношений между двумя соседними и дружественными странами.