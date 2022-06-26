Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана проведут трехстороннее заседание в Бак, сообщили в МИД Турции.
Сообщается, что трехстороннее заседание состоится завтра.
Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана проведут трехстороннее заседание в Бак, сообщили в МИД Турции.
Сообщается, что трехстороннее заседание состоится завтра.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий