Президент Джо Байден в субботу подписал самый масштабный за последние десятилетия указ об ужесточении контроля за огнестрельным оружием, сообщает AP.

«Жизни будут спасены», — прокомментировал свое решение президент США.

Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила закон в пятницу, после того как Сенат принял его в четверг, а Байден выступил перед отъездом из Вашингтона на два саммита в Европу.

В частности, согласно новому указу, будет ужесточена проверка анкетных данных для самых молодых покупателей оружия. Кроме того новый указ поможет штатам ввести в действие законы о «красных флажках», которые облегчают властям изъятие оружия у людей, признанных опасными.

Хотя новый закон не содержит более жестких ограничений, за которые давно выступали демократы, таких как запрет на штурмовое оружие и проверка биографических данных при всех сделках с оружием, он является самой действенной мерой по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия, принятой Конгрессом с момента введения давно устаревшего запрета на штурмовое оружие в 1993 году.

Достаточное количество республиканцев в Конгрессе присоединились к демократам, поддержав эти меры после недавних преступлений в Буффало, Нью-Йорк, и Увалде, Техас. Потребовались недели переговоров за закрытыми дверями, но сенаторы пришли к компромиссу.