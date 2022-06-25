Глава Российской православной церкви, патриарх Кирилл в ходе посещения Новороссийской епархии, сегодня утром поскользнулся и упал во время освящения храма «в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских».

Подняться священнослужителю помогли другие священники и охрана. Ранее Протодиакон Андрей Кураев заявил, что патриарха не смогли поймать из-за коронавирусных ограничений (якобы приближенные должны держать дистанцию). На кадрах видно, что священнослужитель поскользнулся во время части литургии, когда ему должны освобождать место для прохода. При этом во время этой же службы он периодически находился в толпе.