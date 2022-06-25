Визовый центр Греции сообщил, что консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске «по техническим причинам» приостановят работу с понедельника, 27 июня, на неопределенный срок. Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что визовый центр предупредил о приостановке приема документов на визы у россиян вчера, 24 июня, сообщает Коммерсант.

В одной из туроператорских компаний рассказали АТОР, что причиной приостановки работы стало обновление системы визового центра. Сколько времени оно займет, неизвестно. Как пишет АТОР, одному из туроператоров сказали в консульстве, что процесс приема документов на визы возобновится, но сроки не назвали.