В Генштабе не будут комментировать ситуацию в Северодонецке, заявил журналистам на брифинге представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

«Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины», — сообщил он.

Он призвал «не вредить ведению оборонной операции» и «верить в ВСУ».

Тем временем отход войск из Северодонецка подтвердил Reuters высокопоставленный чиновник США.

Анонимный источник в Пентагоне сказал, что отход из Северодонецка улучшит положение украинских войск, передает корреспондент «Голоса Америки».

По мнению экспертов из вашингтонского Института изучения войны, захват Северодонецка российскими войсками не станет важным поворотным моментом в войне, однако оборона города имела большое значение: ВСУ выполнили основную задачу в боях — исчерпали ресурсы врага.