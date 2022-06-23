Большинство американцев негативно оценивают работу Джо Байдена на посту президента США, передает Reuters со ссылкой на совместный опрос с социологической службой Ipsos. Согласно исследованию, уровень одобрения главы государства достиг отметки в 36% — что на 3% ниже показателей в середине июня.

Как отмечает агентство, рейтинг Байдена последовательно снижается на протяжении четырех недель, больше всего американцев волнует ситуация в экономике. По опросу, 34% респондентов считают экономические проблемы самыми важными.

Reuters отдельно указывает на то, что недовольство президентом растет даже среди сторонников Демократической партии, представителем которой он является. Так, в рядах демократов его поддерживают 73% опрошенных, что на 1% меньше показателей в середине июня. Также упало и одобрение его работы в Республиканской партии — с 11 до 7%.

При этом уровень поддержки президента США в целом находится ниже 50% почти год и формально приблизился к самым низким показателям его предшественника Дональда Трампа — 33%. Впрочем, ряд социологических служб уже фиксировали схожий показатель у Байдена в мае, но эти исследования зачастую выбивались из общей массы опросов, указывающих на более высокий рейтинг главы государства.