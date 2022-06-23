Турецкая военная база, расположенная в районе Бамерне округа Аль Амадия провинции Дахук (Иракский Курдистан) подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает иранское информагентство MEHR.

По данным агентства, атака произошла через несколько часов после обстрела газового месторождения Хор-Мор эмиратской компании Dana Gas в округе Чамчамал.

В конце мая Турция начала военную операцию «Коготь» против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака.