В ночь с 21-го на 22-е июня в Амстердаме (Нидерланды) состоялся концерт в поддержку Украины с участием звезд международного песенного конкурса «Евровидение» под названием Embrace Ukraine – #StrivingTogether.

Победитель «Евровидения 2014», австрийский певец Том Ньюверз, который выступает в образе бородатой певицы Кончиты Вурст, исполнил свой знаменитый хит Rise Like Phoenix..

«Если вы верите в ценности Европейского союза, то вы безусловно должны быть частью этого союза. Поэтому очень надеюсь, что Украина очень скоро к нам присоединится. Давайте вместе обнимать Украину, ведь она восстанет из пепла, как Феникс», – обратился к зрителям со сцены артист.

