Белорусская армия установила рядом с украинской границей деревянные муляжи танков и в целом усиленно демонстрирует свое присутствие. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», – сообщил он.

Также отмечается, что в Беларуси продолжается проверка боеготовности вооруженных сил. По словам Мотузяника, угроза ракетных ударов со стороны Беларуси в настоящее время сохраняется.