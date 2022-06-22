Литва ждет, что Россия отключит ее от региональной электросети в ответ на ограничение грузоперевозок в Калининградскую область, сообщил президент Гитанас Науседа в интервью Reuters.

Вторжения российской армии и военной конфронтации в связи с ограничением транзита Вильнюс не ожидает, сказал он.

Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала ответные меры, которые будут «не в дипломатической, а в практической плоскости».

С 18 июня литовские власти прекратили транзит в Калининград санкционных товаров, в соответствии с требованиями четвертого пакета санкций Евросоюза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что под запрет попало до 40-50% грузов.