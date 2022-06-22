Существующие и возникающие проблемы Россия со своими партнерами решает в двустороннем формате. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о блокировке «РИА Новости» в Азербайджане.

«Я исхожу всегда из того, что вопросы СМИ и их деятельности должны решаться с опорой на две основополагающие вещи. Это должно делаться в соответствии с законом и второе, это делаться должно исходя из уважения свободы слова и прав журналистов, которые закреплены как в национальном, так и в международном праве. Поэтому существующие и возникающие проблемы мы с нашими партнерами решаем в двустороннем формате. Хочется надеяться, что таких прецедентов будет как можно меньше, хочется развивать наши отношения и в медиа-сфере, исходя из общей необходимости противодействовать фейкам, дезинформации. Нам есть что решать со всеми странами мира сообща на коллективных началах исходя из выше обозначенных принципов», — цитирует Захарову агентство «Тренд».