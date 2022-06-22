Милли Меджлис предложил возобновить занятия в азербайджанских школах с 1 сентября. Как сообщает Minval.az, с таким предложением выступил депутат Фазиль Мустафа.

Он напомнил, что недавно они поднимали вопрос о начале занятий с 1 сентября.

«Представьте, что 56-дневный отпуск учителей заканчивается 21 августа. Учителя получают зарплату до 15 сентября. Чем выше зарплата азербайджанских учителей, тем лучше. Государство, которое платит высокие зарплаты учителям, можно считать самым развитым. А не лучше ли было бы, чтобы зарплату учителям платили 1 сентября? В Азербайджане начало занятий 15 сентября объясняют жаркими погодными условиями. Если мы пошлем людей с таким мышлением в Африку работать, то они и вовсе запретят африканцам учиться, потому что жарко. Насколько логичен такой подход к делу? Пусть занятия начинаются с 1 сентября. Пусть учителя преподают и одновременно получают зарплату», — cказал Ф.Мустафа.

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