27-летний Илья Медведев, сын заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, вступил в партию «Единая Россия».

Пресс-служба политической организации сообщила, что билет новому члену лично вручал секретарь генсовета Андрей Турчак в Центральном исполкоме.

Илья Медведев, который является выпускником МГИМО, намерен принять участие в развитии ряда направлений работы партии.

«Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства», — сказал молодой человек, добавив, что также мог бы поработать над проектами в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства.

