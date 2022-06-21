Скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда будет чувствителен для жителей Литвы. Об этом во время совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, его слова передает ТАСС.

По его словам, обстановка на пограничной территории округа формируется в условиях наращивания военного и разведывательного присутствия НАТО, а также под воздействием информационного и экономического давления стран Запада.

Патрушев привел в пример блокаду Литвой «в нарушение норм и принципов международного права» транзита через свою территорию ряда товаров в Калининградскую область. Этот пример, по мнению секретаря Совбеза, показывает, что заявлением Запада, как устным, так и письменным, доверять нельзя.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заверил Патрушев.

Между тем, послу ЕС в РФ был заявлен решительный протест в связи с ограничением транзита через Литву.

Москва требует незамедлительного восстановления нормальной работы калининградского транзита, иначе последуют ответные меры, заявили в МИД России.

Сам посол на встрече с замглавы МИД РФ Грушко заявил, что блокада Калининградской области отсутствует, а также попросил не обострять ситуацию и решить вопрос транзита в Калининград дипломатическим путем.