Руководитель армянской парламентской фракции «Честь имею», лидер партии «Отечество» Артур Ванецян решил сложить депутатский мандат, передает «Спутник Армения».

«Для многих из вас мое решение не стало неожиданностью: я несколько раз публично заявлял, что больше не вижу себя в этом парламенте. Причина очевидна: граждане Армении дали нам право остановить разрушительную деятельность этих властей и вывести страну из кризиса. Однако нынешний парламент, на мой взгляд, перестал быть эффективной площадкой для достижения этой цели», — заявил Ванецян в соцсети.