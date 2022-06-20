Рост инфляции обусловлен в основном значительным ростом цен на продукты питания на мировом рынке, а также высокой инфляцией в странах, являющихся нашими основными торговыми партнерами.

Об этом сказала заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, передает АПА.

Она заявила, что продолжающиеся сбои в глобальной потребительской логистической цепочке в результате пандемии, особенно перебои с поставками и рост цен на энергоносители в результате конфликта между Россией и Украиной в последние месяцы, привели к росту цен на продукты питания в мире.

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие выросли в январе-мае этого года на 18%, а за последний год примерно на 23%, что является самым высоким показателем. Осуществляемая в странах-партнерах политика, введение ими запрета на экспорт ряда товаров, тарифы и пошлины являются одними из причин роста цен на продовольствие.

В целях предотвращения негативного влияния резкого роста цен на продовольствие в мире на деловую активность, благосостояние и покупательную способность населения принимаются неотложные антиинфляционные меры. В связи с этим в феврале Кабмин подписал соответствующее распоряжение. По решению Кабинета Министров производство ряда товаров было освобождено от пошлин. Подготовлены и представлены предложения по освобождению этих видов продукции от налога на добавленную стоимость. Кроме того, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла необходимые меры по недопущению нарушений цен на гречку и хлеб. Также в целях предотвращения возможного негативного влияния мировых процессов на продовольственную безопасность нашей страны, Кабинетом Министров приняты постановления, направленные на регулирование экспорта ряда продовольственных товаров, входящих в минимальную потребительскую корзину», — рассказала Гасанова.